"Тихая охота" в Бологовском районе Фото: Надежда Блинова

В лесах Тверской области пошли грибы. Даров леса в этом году не много, но они есть. Фотографиями с "КП"-Тверь" поделились читатели из районов региона.

Так, в Бологовском и Кимрском районах, Вышневолоцком ГО любители "тихой охоты" находят подосиновики, подберезовики, моховики, лисички.

- Маслят много, а вот белых в этом году не видно совсем, - замечают грибники.

А еще в лесах много клюквы. Главное - знать места. И о правилах безопасности, отправляясь в лес, забывать не стоит.