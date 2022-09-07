Водитель тягача в Твери накопил штрафов на 390 тысяч рублей и чуть не лишился машины

Если не платить по долгам - приставы придут! Фото: Мария ЛЕНЦ

Водитель грузового тягача в Твери накопил штрафов за нарушения правил дорожного движения на 390 тысяч рублей (в отношении него было выписано 66 постановлений).

Платить водитель не хотел. До тех пор, пока в районе посёлка Эммаусс его не остановили сотрудники ГИБДД. Гаишники оперативно вызвали судебных приставов, которые наложили на тягач арест.

Это сподвигло водителя исправиться.

- После ареста имущества житель Верхневолжья осознал, что может лишиться машины, и решил погасить долг в полном объёме, не пожелав расставаться со своим автотранспортным средством, - рассказывает пресс-служба Управления федерально службы судебных приставов по Тверской области.