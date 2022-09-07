В Твери очевидцы пришли на помощь водителю, перевернувшемуся в автомобиле на Волоколамском проспекте

Момент дорожного происшествия перед мостом в Южный попал на видео. Фото: an-net.ru

6 сентября в Твери на Волоколамском проспекте на съезде с моста перевернулся автомобиль. Видео дорожного происшествия опубликовали в крупных тверских пабликах.

Водитель пытался войти в поворот на мост, но, очевидно, не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на другую полосу, задела бордюр и завалилась на бок прямо посреди дороги.

К счастью, в это время транспортный поток здесь был небольшой и столкновений других машин с перевернувшимся автомобилем не случилось. Водитель «перевертыша» сам выбрался из машины. А другие автомобилисты помогли поставить автомобиль в вертикальное положение. В ГИБДД сообщили, что о данном инциденте им сообщений не поступало. Видимо, автомобилист пришёл в себя и поехал дальше.

Видео вызвало живое обсуждение пользователей соцсети. Одни сетуют на разметку, которая, якобы, «кривая» на том участке. Другие рады, что в Твери такие неравнодушные люди: «Главное, мимо не проехали... значит, не все потеряно».