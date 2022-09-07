В Вышнем Волочке Тверской области построили детский сад

Детский сад "Теремок" откроют в этом году.
Фото: ПТО
7 сентября губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в Вышнем Волочке проинспектировали строительство детского сада в Вышнем Волочке. Здание практически готово.
Строительство учреждения идет при участии Минобороны России. Здание практически готово.
В детсаду обустроены восемь групп на 160 мест, залы для занятий и другие помещения, а также площадки для прогулок.
По итогам посещения Игорь Руденя дал ряд поручений, касающихся благоустройства территории, обеспечения безопасности детей.
Открытие детского сада планируется в этом году.
Напомним, что недавно новый детский сад "Чебурашка" был открыт на улице Склизкова в Московском районе Твери.
Всего за прошедшие три года по нацпроекту «Демография» в регионе построено девять детских садов.
- В совокупности это более 1000 дополнительных мест для дошкольников, - уточнила пресс-служба областного правительства.
Всего в регионе сейчас работают 417 детсадов, куда водят 56 998 детей.
В одном из помещений.
Фото: ПТО
Во дворе садика.
Фото: ПТО
Во время осмотра.
Фото: ПТО