Министром культуры Тверской области назначена актриса Ксения Глинка

Ксения Глинка возглавила Министерство культуры Тверской области. Фото: ПТО

6 сентября на пост министра культуры Тверской области назначена Ксения Глинка. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.

На встрече он назвал приоритеты в развитии сферы культуры Верхневолжья:

-Тверская земля богата известными, талантливыми людьми. У нашего края выдающаяся история и культурное наследие. Задача – продвигать нашу историю, наследие на региональном и федеральном уровнях.

Ксения Глинка родилась в 1977 году в городе Кимры Тверской области. Высшее образование получила в школе-студии МХАТ им. Чехова по квалификации «Артист драматического театра и кино». С 1998 по 2005 годы трудилась в Московском театре «Et cetera» под руководством А.А. Калягина. С 2005 года – актриса МХТ им. А.П. Чехова. Ксения Глинка награждена Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарностью Президента РФ.

Ранее в ранге исполняющего обязанности областной минкульт возглавлял Дмитрий Ефремов. Он продолжит работу в должности замминистра.

СПРАВКА «КП»

Будучи театральной актрисой Ксения Глинка известна широкому зрителю по киноработам и ролям в сериалах. Ее кинодебютом стала картина «Папа». Снялась в сериалах «Хиромант-2», «Тяжелый песок», «Закрытая школа», «Судьба на выбор», «Склифосовский», «Молодежка», «Луна» и др.