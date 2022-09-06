В Торжке Тверской области работник, используя трактор, ограбил собственное предприятие на 104 тыс. рублей

Злоумышленник сознался во всём полицейским. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дерзкое преступление раскрыли полицейские в Торжке Тверской области. 54-летний работник одного из предприятий вывез с территории этого предприятия имущество - на 104 тыс. рублей. Чтобы провернуть дело, он использовал служебный трактор. Погрузив ворованное в прицеп, вывез добычу в пункт приёма металла.

- Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции МО МВД России «Торжокский» удалось установить личность подозреваемого. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Возбуждено дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.