Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2022 6:02

В Торжке Тверской области работник, используя трактор, ограбил собственное предприятие на 104 тыс. рублей

Награбленное он сдал в металлолом
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Злоумышленник сознался во всём полицейским.

Злоумышленник сознался во всём полицейским.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дерзкое преступление раскрыли полицейские в Торжке Тверской области. 54-летний работник одного из предприятий вывез с территории этого предприятия имущество - на 104 тыс. рублей. Чтобы провернуть дело, он использовал служебный трактор. Погрузив ворованное в прицеп, вывез добычу в пункт приёма металла.

- Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции МО МВД России «Торжокский» удалось установить личность подозреваемого. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном, - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Возбуждено дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.