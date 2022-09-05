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Общество5 сентября 2022 16:12

В Тверской области "чёрный лесоруб" уничтожил деревьев более чем на 600 тысяч рублей

Ущерб он должен будет возместить
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мужчина незаконно срубил 36 деревьев.

Мужчина незаконно срубил 36 деревьев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ржевском городском суде слушалось дело местного жителя - "чёрного лесоруба". В конце прошлого года мужчина незаконно срубил 36 деревьев - елей, берёз и осин.

Ущерб, нанесённый "чёрным лесорубом", составил 601 тысячу рублей.

Суд признал ржевитянина виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), сообщает областная Прокуратура.

Мужчине назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, он должен будет возместить ущерб.

- В суд направлено исковое заявление о взыскании с виновного в пользу Министерства лесного комплекса Тверской области ущерба, причиненного преступлением, в размере 601 тыс. рублей. Суд с учётом принятых подсудимым мер к частичному погашению ущерба, удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму 591 тыс. рублей, - уточняют в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

Приговор в силу ещё не вступил.