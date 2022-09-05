В Тверской области "чёрный лесоруб" уничтожил деревьев более чем на 600 тысяч рублей

Мужчина незаконно срубил 36 деревьев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ржевском городском суде слушалось дело местного жителя - "чёрного лесоруба". В конце прошлого года мужчина незаконно срубил 36 деревьев - елей, берёз и осин.

Ущерб, нанесённый "чёрным лесорубом", составил 601 тысячу рублей.

Суд признал ржевитянина виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере), сообщает областная Прокуратура.

Мужчине назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, он должен будет возместить ущерб.

- В суд направлено исковое заявление о взыскании с виновного в пользу Министерства лесного комплекса Тверской области ущерба, причиненного преступлением, в размере 601 тыс. рублей. Суд с учётом принятых подсудимым мер к частичному погашению ущерба, удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму 591 тыс. рублей, - уточняют в пресс-службе Прокуратуры Тверской области.

Приговор в силу ещё не вступил.