Прокуратура обнаружила опасные детские площадки в Тверской области

В настоящий момент нарушения устранили. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Кашинская межрайонная прокуратура проверила, как содержатся детские площадки на территории округа.

Недочёты нашлись: на некоторых площадках были неисправны или сломаны элементы оборудования. Это могло причинить вред жизни и здоровью детей, посчитали прокуроры.

"Для устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором в адрес директора МКУ "Управление сельскими территориями" внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

В настоящий момент нарушения устранили.

Напомним, ранее на опасную детскую площадку пожаловались жители Твери.