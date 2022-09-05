Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 14:31

Прокуратура обнаружила опасные детские площадки в Тверской области

Нарушения устранили после вмешательства надзорного ведомства
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В настоящий момент нарушения устранили.

В настоящий момент нарушения устранили.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Кашинская межрайонная прокуратура проверила, как содержатся детские площадки на территории округа.

Недочёты нашлись: на некоторых площадках были неисправны или сломаны элементы оборудования. Это могло причинить вред жизни и здоровью детей, посчитали прокуроры.

"Для устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором в адрес директора МКУ "Управление сельскими территориями" внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено", - сообщает пресс-служба Прокуратуры Тверской области.

В настоящий момент нарушения устранили.

Напомним, ранее на опасную детскую площадку пожаловались жители Твери.