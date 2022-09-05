Новую спортплощадку построят на бульваре Цанова в Твери

Площадку на бульваре Цанова должны построить в течение двух месяцев.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В сквере на бульваре Цанова в Твери построят новую спортивную площадку. Информация о площадке появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает администрация Московского района Твери.
Согласно конкурсной документации, перед строительством площадки застройщик должен будет демонтировать и перенести в другое место уже существующую детскую площадку. На закупку спортивного оборудования и установку власти района выделяют 446 тысяч рублей. На эти деньги смонтируют турник, шведскую стенку и брусья.
Смонтировать площадку должны в течение двух месяцев.