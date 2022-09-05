В Тверской области 5 сентября коронавирусом заразился 181 человек

В регионе продолжается массовая вакцинация.

По данным на 5 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 181 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 171 014 человек.

164 004 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 196 329, в том числе за последние сутки – 2596.

2763 человека скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

Госпитализаций с ковидом за минувшие сутки не было.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.