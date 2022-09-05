Каждый десятый студент-медик в Тверской области - целевик

Регион заинтересован в медиках-целковиках.

В Тверской области более 1000 специалистов стали выпускниками медицинских образовательных учреждений в 2022 году. Практически каждый 10-й учился по целевому направлению. Такую статистику приводит пресс-служба правительства региона.

Быть целевиком выгодно: облегченный конкурс на поступление, бесплатное образование, материальное стимулирование и гарантированное трудоустройство.

В 2021 году увеличены размеры единовременных выплат будущим врачам. Если в 2020 году ординаторы-целевики получали единоразово 50 тыс. рублей, то с прошлого года – по 75 тыс. рублей.

Выплата по программам специалитета выросла до 36 тыс. рублей.

Наибольшее количество целевых договоров в регионе заключено с Вышневолоцкой, Калининской, Калязинской, Кимрской и Ржевской центральными районными больницами. На них приходится примерно треть всех выпускников-целевиков этого года.

Кроме того, с этого года выпускники медицинских колледжей Тверской области, которые окончили обучение по целевому договору, смогут получить выплаты по завершении учебного года. Финансовая поддержка будет предоставляться в размере 12 тыс. рублей. Ранее выплаты предоставлялись лишь студентам колледжей.