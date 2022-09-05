В Тверской области действует несколько десятков пунктов вакцинации от коронавируса

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала пандемии в Верхневолжье от COVID-19 вакцинировался 752 921 человек, из них почти 295 тысяч - жители старше 60 лет. Также от коронавируса привились 1250 подростков. В регионе работают десятки пунктов вакцинации при государственных больницах, в том числе детских.

Напомним, пункты вакцинации, открытые на базе бюджетных лечебных организаций, открыты ежедневно: по будням с 08:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 08:00 до 20:00.

Выездные прививочные бригады работают по графику, согласованному с администрациями учреждений и организаций-заказчиков.

Вакцинация от COVID-19 проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по номеру 122, через портал Госуслуг или по телефонам пунктов вакцинации, размещенным на сайте Минздрава региона. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.