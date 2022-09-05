Тверская епархия отправила 5 тонн гуманитарной помощи для прихожан разрушенного храма в Лисичанске

Сбор помощи для беженцев и жителей Донецкой и Луганской областей продолжается. Фото: Тверская епархия

Тверская епархия по просьбе прихожан разрушенного Свято-Митрофановского храма города Лисичанска Луганской области отправила им гуманитарную помощь.

Собирали гуманитарный груз в храмах и монастырях Твери и области. Всего набралось более пяти тонн.

Так, для нуждающихся жителей Лисичанска Осташковское благочиние передало 100 продуктовых наборов общим весом 1,5 тонны, Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь закупил канцтовары, Конаковское благочиние и приходы города Твери собрали продукты и предметы первой необходимости, глава Тверской митрополии передал в Свято-Митрофановский храм священническое облачение, духовную литературу и другие подарки.

Тверская епархия благодарит всех, кто внес вклад в доброе дело, а также добровольцев, которые помогли подготовить груз к отправке.

Сбор помощи для беженцев и жителей Донецкой и Луганской областей продолжается. Продукты питания и предметы первой необходимости можно принести во все храмы Тверской епархии, а также в Отдел социального служения по адресу: г. Тверь, ул. Королёва, д. 5, корп. 1 (ежедневно с 9:00 до 18:00).