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Общество4 сентября 2022 17:15

В селе под Тверью выпал крупный град

Погода продолжает удивлять жителей Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вот такой град в зелёной траве под Тверью. Фото: VK/ Михайловское сельское поселение

Вот такой град в зелёной траве под Тверью. Фото: VK/ Михайловское сельское поселение

Днём 4 сентября в Михайловском сельском поселении под Тверью выпал крупный град. «Прошла тучка, насыпала града», - пишут жители села и постят фото группах градин на зелёной траве в местные паблики.

Заметим, погода продолжает удивлять жителей региона. Воскресный день был холодным и солнечным, временами шли небольшие дождики.

Максимальная температура воздуха составила около +13 градусов, в дневные и вечерние часы до +9.

Предстоящая неделя также будет прохладной. Бабьего лета пока не планируется.

Вот такой град в зелёной траве под Тверью. Фото: VK/ Михайловское сельское поселение

Вот такой град в зелёной траве под Тверью. Фото: VK/ Михайловское сельское поселение