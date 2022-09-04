Где в Твери отключат свет с 5 по 9 сентября

Отключения света будут плановыми и продлятся недолго. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На следующей неделе, с 5 по 9 сентября, в Твери будут плановые отключения света в домах горожан. На сетях идёт плановый ремонт. График отключений электроэнергии с адресами опубликован «Тверьгорэлектро».

5 сентября

с 9:00 до 16:00 по адресам: перю Вагонников-2, д. 2а-30а, 3а-19а/20, ул. Северная, д. 20а-26а, 19а/20, 19/17а, 19а/24а, ул. Совхозная, д. 9-19а, 13а/20-20в, ул. Пригородная, д. 19/5а, 20/7а, 19а/8а, 20а/10а, СНТ «Весна».

6 сентября

с 9:00 до 13:00 по адресам: ул. Б. Полевого, д. 1, д. 3, д. 5, ул. Воровского, д. 1-19, д. 2-20, ул. 2-я Береговая, д. 1, 2, 3, 4, 5-22, ул. Конева, д. 43-67, ул. 2-я Краснознаменная, д. 1-13, ул. 1-я Краснознаменная, д. 1-17, 2-14.

6 сентября

с 9:00 до 16:00 по адресам: п-д Транспортный-1, д. 1/10-17, п-д Транспортный-2, д. 1-23, 2-20, шос. Бурашевское, д. 5-11, ул. Линейная, д. 39-59/18, ул. Крупской, д. 3-11а, 11, 14.

7 сентября

с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Топливная, д. 2-10, ул. Западная, д. 9-21, ул. Авангардная, д. 1-13, 2-14, ул. Карбышева, д. 19-25, 12-28, ул. Планировочная, д. 2-18, 1-13. 7 сентября с 9:00 до 13:00 по адресам: ул. Красного Октября, д. 13-103, 14-90, п-д Стахановский, д. 49, 51, 53, 55, ул. Сиреневая, д. 1-17. 7 сентября

с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Малая Тверская, д. 2-48/47, 1/46-45/47, ул. Дачная, д. 43, 49, ул. Кольцевая, д. 28/41-43, 30/42-44, ул. Соминка, 44-48.

8 сентября

с 13:00 до 17:00 по адресам: пер. Мозжухинский, д. 3-9, 4-8, ул. Сутугинская, д. 3-13, Петербургское ш., д., 111, 115 к. 1 (диагностический центр), 115 к. 2 (клиника), ул. Болотникова, д. 1-31, 2-30, ул. Успенского, д. 5-35, 8-35.

9 сентября

с 9:30 до 13:00 по адресам: Комсомольский п-т, д. 4/4, ул. Горького, д. 4 к. 3, ул. Шевченко, д. 1.