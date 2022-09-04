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Экономика4 сентября 2022 6:29

Жители Тверской области вложили в строительство новостроек 8,8 миллиардов рублей

Такая сумма образовалась на спецсчетах
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Деньги со спецсчета застройщики могут получить только после сдачи дома.

Деньги со спецсчета застройщики могут получить только после сдачи дома.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

К 1 июля 2022 года объем средств на счетах эскроу тверичан составил 8,8 млрд рублей, включая 2 млрд рублей, зачисленных в январе-июне. Такую статистику сообщает пресс-служба тверского отделения Банка России.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики должны строить дома за счет собственных средств или банковских кредитов, а деньги будущих жильцов привлекать только через счета эскроу. Пока дом не сдан, получить доступ к деньгам дольщиков строители не могут, что позволяет защитить их права.

После сдачи дома деньги со счета эскроу переходят застройщику. В первом полугодии жители региона получили документы на 808 квартир. С раскрытых счетов эскроу застройщикам за этот период перечислено 2 млрд рублей.

Увеличилось и количество строительных объектов, реализуемых по правилам проектного финансирования – то есть с привлечением банковских кредитов, а не средств дольщиков, как было раньше.

Сегодня в регионе реализуется 42 таких проекта с кредитными договорами на сумму 17,9 млрд рублей.