Жители Тверской области вложили в строительство новостроек 8,8 миллиардов рублей

Деньги со спецсчета застройщики могут получить только после сдачи дома. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

К 1 июля 2022 года объем средств на счетах эскроу тверичан составил 8,8 млрд рублей, включая 2 млрд рублей, зачисленных в январе-июне. Такую статистику сообщает пресс-служба тверского отделения Банка России.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики должны строить дома за счет собственных средств или банковских кредитов, а деньги будущих жильцов привлекать только через счета эскроу. Пока дом не сдан, получить доступ к деньгам дольщиков строители не могут, что позволяет защитить их права.

После сдачи дома деньги со счета эскроу переходят застройщику. В первом полугодии жители региона получили документы на 808 квартир. С раскрытых счетов эскроу застройщикам за этот период перечислено 2 млрд рублей.

Увеличилось и количество строительных объектов, реализуемых по правилам проектного финансирования – то есть с привлечением банковских кредитов, а не средств дольщиков, как было раньше.

Сегодня в регионе реализуется 42 таких проекта с кредитными договорами на сумму 17,9 млрд рублей.