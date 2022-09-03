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Общество3 сентября 2022 8:47

В тверской больнице скорой помощи проходят учения

Не паникуйте
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Учения необходимы для отработки навыков реагирования в сложных ситуациях.

Учения необходимы для отработки навыков реагирования в сложных ситуациях.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверскую больницу скорой помощи (бывшая 4-я городская больница) утром 3 сентября эвакуировали. Об этом сообщили читатели "КП"-Тверь". Как выяснилось, никакой опасности нет.

- Это учения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тверской области.

Если вы живёте поблизости или ваш родственник находится в больнице, паниковать не нужно, никакой опасности нет. Учения проводятся для отработки навыков реагирования в различных чрезвычайных ситуациях.