В тверской больнице скорой помощи проходят учения

Учения необходимы для отработки навыков реагирования в сложных ситуациях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверскую больницу скорой помощи (бывшая 4-я городская больница) утром 3 сентября эвакуировали. Об этом сообщили читатели "КП"-Тверь". Как выяснилось, никакой опасности нет.

- Это учения, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тверской области.

Если вы живёте поблизости или ваш родственник находится в больнице, паниковать не нужно, никакой опасности нет. Учения проводятся для отработки навыков реагирования в различных чрезвычайных ситуациях.