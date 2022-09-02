В магазинах Тверской области подешевели овощи и фрукты

Скидками на овощи нужно пользоваться - зима не за горами! Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Тверьстат отчитался об очередном мониторинге цен на популярные продукты. За последнюю отчётную неделю (с 23 по 29 августа) больше всего в магазинах региона подорожали:

- чёрный байховый чай (+5,4%), средняя цена -138,6 руб./100 гр.

- варёная колбаса (+4,8%), средняя цена - 527,44 руб./кг

- твёрдый и мягкий сыр (+4,5%), средняя цена - 673,74 руб./кг

- консервы фруктово-ягодные для детского питания (+2,8%), средняя цена - 554,13 руб./кг

- печенье (+2,5%), средняя цена - 260,12 руб./кг

- консервы овощные для детского питания (+1,3%), средняя цена - 718,75 руб./кг

- конфеты мягкие, глазированные шоколадом (+1%), средняя цена - 519,40 руб./кг

Цены представлены на 29 августа.

Подешевели овощи и фрукты:

- репчатый лук (-12,5%), средняя цена - 36,18 руб./кг

- яблоки (-9,4%), средняя цена - 122,89 руб./кг

- свёкла (-7,8%), средняя цена - 21,70 руб./кг

- белокочанная капуста (-7,6%), средняя цена - 18,03 руб./кг

- картофель (-7%), средняя цена - 28,80 руб./кг

- помидоры (-6,4%), средняя цена - 84,51 руб./кг

- бананы (-1,4%), средняя цена - 67,12 руб./кг