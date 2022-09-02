Двух жителей Тверской области будут судить за фейки в соцсетях

Расследование уголовного дела завершено Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленным органами дознания, завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Конаковского района. Уголовное дело возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, ч. 2 ст. 214 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, вандализм).

По версии следствия, в марте 2022 года в поселке Новозавидовский обвиняемые разместили на своей странице в соцсети видеоролики с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

- В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2022 года обвиняемые, желая сформировать в сознании неопределенного круга лиц негативный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняя каждый отведенную им роль, используя заранее подготовленные краску и трафареты, в деревнях Мокшино, Вараксино, Тешилово, поселке Мирный, поселке городского типа Новозавидовский оскверняли здания и портили имущество в общественных местах, - сообщили в региональном СКР.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.