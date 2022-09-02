Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 12:11

Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тверского государственного технического университета

Распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тверского государственного технического университета Фото: tstu.tver.ru

Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тверского государственного технического университета Фото: tstu.tver.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тверского государственного технического университета, отметив заслуги работников в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующее распоряжение главы государства от 1 сентября 2022 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Благодарность президента России - это очень высокая оценка работы всего коллектива Тверского государственного технического университета - считает ректор ТвГТУ Андрей Твардовский. - В основе нашей научно-педагогической деятельности - построение качественной и эффективной системы управления развитием, формирование у молодого поколения лучших нравственных, культурных и научных ценностей, укрепление престижа технического образования.