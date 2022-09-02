Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тверского государственного технического университета Фото: tstu.tver.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Тверского государственного технического университета, отметив заслуги работников в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Соответствующее распоряжение главы государства от 1 сентября 2022 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Благодарность президента России - это очень высокая оценка работы всего коллектива Тверского государственного технического университета - считает ректор ТвГТУ Андрей Твардовский. - В основе нашей научно-педагогической деятельности - построение качественной и эффективной системы управления развитием, формирование у молодого поколения лучших нравственных, культурных и научных ценностей, укрепление престижа технического образования.