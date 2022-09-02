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Общество2 сентября 2022 11:52

В Тверской области у школы в Кесовой Горе обустроили пешеходный переход

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Кесовогорского района в ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства на автомобильной дороге по улице Кооперативная в Кесовой Горе около школы имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина отсутствует разметка пешеходного перехода и искусственная неровность с соответствующими дорожными знаками.

Прокуратурой района в адрес главы Кесовогорского района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.