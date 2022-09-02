Сомнительный собутыльник обокрал мужчину в Тверской области

Мужчина лишился денег во время застолья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 57-летний житель Вышнего Волочка с заявлением о краже 6000 рублей. Мужчина пояснил, что деньги хранил в комоде. Накануне к нему в гости заходил малознакомый мужчина, с которым он вместе выпивал.

Подозреваемого разыскали. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель 1978 года рождения. В полиции задержанный рассказал полицейским, что во время застолья видел, откуда хозяин дома достает деньги, а потом выбрал момент и их похитил.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.