Игорь Руденя проинспектировал строительство Западного моста и ДОКБ в Твери

На строительстве моста. Фото: ПТО

2 сентября в ходе инспекционной поездки по Твери губернатор Игорь Руденя посетил стройплощадки Западного моста и Детской областной клинической больницы.

На строительной площадке моста в соответствии с графиком продолжается устройство шпунтового ограждения котлована №1, стапеля под надвижку металлического пролетного строения. Завершено бетонирование тампонажного слоя, полностью выполнено устройство шпунтового ограждения котлована опоры № 2. Задействовано 45 единиц строительной техники.

- Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей. Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения по мосту, - сообщила пресс-служба областного правительства.

На площадке строительства нового комплекса Детской областной больницы полностью выполнено устройство монолитной плиты фундамента, вдавливание свай. Работы продолжаются.

Согласно проекту новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. В здании будет 17 отделений, в том числе онкогематологическое, офтальмологическое, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, неонатологии, функциональной и эндоскопической диагностики.

Губернатор (справа) был задумчив. Фото: ПТО