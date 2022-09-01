За лето в Тверской области потушили 45 лесных пожаров

За лето в регионе произошло 45 лесных пожаров Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С начала пожароопасного сезона на территории Тверской области ликвидировано 45 лесных пожаров общей площадью 41,74 га.

- Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий, - сообщает пресс-служба Минлеса региона.

Специалисты ведомства напоминают, что на территории Тверской области до 8 сентября действует ограничение на посещение лесов. Запрещено: разведение костров, проведение пожароопасных работ, использование открытого огня (курить, жарить шашлыки и т.д.), въезд транспортных средств на территорию лесного фонда (за исключением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров).

В случае обнаружения лесного пожара звоните по телефонам лесной охраны: 8-800-100-94-00 (федеральный) или 8-800-100-90-25 (региональный), или телефону службы спасения: 112.