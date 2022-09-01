Жителям Тверской области рассказали о работе Госавтоинспекции

Посетителям провели экскурсию по "Музею ГИБДД" Фото: УГИБДД России по Тверской области

31 августа Госавтоинспекция Тверской области отметила 85-летие ведомства, по случаю праздника в Управлении состоялся День открытых дверей.

В начале мероприятия сотрудник ОГИБДД по г. Твери майор полиции Александр Григорьев рассказал и показал, какой транспорт стоял на вооружении Калининского ГАИ. Посетители увидели ретро-автомобиль ВАЗ 2101 и мотоцикл Урал, которые отреставрировали и привели в рабочее состояние, а также - стоящий сейчас на вооружении транспорт: автомобили Audi, Renault, Hyundai и Skoda.

На стенде гостям продемонстрировали спецсредства, используемые госавтоинспекторами для выявления нарушений на дорогах, и провели экскурсию в "Музей ГИБДД".

В конце мероприятия маленьким посетителям раздали сувениры - световозвращающие брелоки, которые обезопасят их на дорогах в темное время суток.