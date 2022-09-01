В Твери мужчина из ревности избил жену в салоне красоты

Суд назначил мужчине штраф Фото: Степан КАМЕНЕВ

Инцидент произошел в одном из салонов красоты в Твери. Административный иск в отношении обвиняемого рассмотрел Московский районный суд.

Установлено, что мужчина несколько раз ударил женщину по голове, хватал за шею и таскал за волосы, потерпевшая упала на пол, осужденный ее отпинал, а потом ударил шваброй.

В судебном заседании мужчина вину признал и в содеянном раскаялся. Пояснил, что с потерпевшей они состояли в браке, но совместно не проживали. Перед бывшей женой он извинился. Сейчас конфликтов нет, с детьми общается, выплачивает алименты.

Потерпевшая все подтвердила. Просила не назначать строгое наказание, поскольку это может сказаться на его работе, а он выплачивает алименты. Просила о наказании в виде штрафа.

- Московским районным судом Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 6000 рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Постановление не вступило в законную силу.