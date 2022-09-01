Тверским полицейским вручили благодарности за участие в социальном проекте

Благодарностями за поддержку проекта были отмечены два представителя тверской полиции. Фото: УМВД России по Тверской области.

Тверские полицейские участвуют в проекте «Верю? Не верю!», популяризирующем знания в разных сферах права. Проект был организован региональным отделением Ассоциации юристов России и поддержан Фондом президентских грантов.

В тверском детском технопарке «Кванториум» состоялось организационное собрание волонтёров и участников проекта. На собрании благодарностями за поддержку проекта были отмечены два представителя тверской полиции: и. о. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Тверской области Михаилу Лебедеву и начальнику отдела управления угрозыска регионального УМВД Роману Шереметьеву.

- В рамках проекта проводятся занятия с молодёжной аудиторией по профилактике различных видов финансовых мошенничеств и незаконного распространения наркотических средств на территории Верхневолжья, - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Совместная работа полицейских и студентов не завершится и в новом учебном году.