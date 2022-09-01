58% предприятий Тверской области оказались прибыльными в первом полугодии 2022 года

Убытками завершили полугодие 42% предприятий. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Тверьстат подвёл итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) Тверской области в I полугодии 2022 года.

По данным ведомства, прибыльными в этот период являлись 58% предприятий региона. Сумма прибыли составила 31,4 млрд рублей и выросла по сравнению с январем-июнем 2021 года в 1,6 раза.

Убытками завершили полугодие 42% предприятий, сумма полученного убытка составила 14,5 млрд рублей.