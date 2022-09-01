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Экономика1 сентября 2022 14:55

58% предприятий Тверской области оказались прибыльными в первом полугодии 2022 года

Сумма прибыли составила 31,4 млрд рублей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Убытками завершили полугодие 42% предприятий.

Убытками завершили полугодие 42% предприятий.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Тверьстат подвёл итоги финансово-хозяйственной деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) Тверской области в I полугодии 2022 года.

По данным ведомства, прибыльными в этот период являлись 58% предприятий региона. Сумма прибыли составила 31,4 млрд рублей и выросла по сравнению с январем-июнем 2021 года в 1,6 раза.

Убытками завершили полугодие 42% предприятий, сумма полученного убытка составила 14,5 млрд рублей.