За попытку сбыта наркотиков задержана 23-летняя жительница Твери

Девушку задержали за попытку сбыта наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с торжокскими коллегами около одного из домов на Калининском шоссе в Торжке задержана 23-летняя жительница Твери, подозреваемая в попытке сбыта наркотиков.

При личном досмотре злоумышленницы обнаружено 75 свёртков с порошкообразным веществом. В съёмной квартире подозреваемой в Твери полицейские нашли еще 30 свертков с психотропным веществом.

Фигурантка задержана и помещена в изолятор временного содержания. Она уже дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.