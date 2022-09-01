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Происшествия1 сентября 2022 14:13

За попытку сбыта наркотиков задержана 23-летняя жительница Твери

Девушку взяли под стражу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Девушку задержали за попытку сбыта наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Девушку задержали за попытку сбыта наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с торжокскими коллегами около одного из домов на Калининском шоссе в Торжке задержана 23-летняя жительница Твери, подозреваемая в попытке сбыта наркотиков.

При личном досмотре злоумышленницы обнаружено 75 свёртков с порошкообразным веществом. В съёмной квартире подозреваемой в Твери полицейские нашли еще 30 свертков с психотропным веществом.

Фигурантка задержана и помещена в изолятор временного содержания. Она уже дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.