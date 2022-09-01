В школе №4 в Твери открылся кадетский класс МЧС

В школе №4 открылся кадетский класс МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 сентября на базе средней школы №4 в Твери открылся кадетский класс МЧС России - это первый кадетский класс пожарно-спасательного профиля.

Поздравить учащихся и педагогический состав приехал личный состав ГУ МЧС России по Тверской области и аварийно-спасательной службы региона.

В программу обучения кадетов включены практикумы по основам безопасности жизнедеятельности, практические занятия по курсу "Школа выживания".

- Занятия с кадетами будут проводить педагоги, высококвалифицированные специалисты и офицеры, действующие сотрудники МЧС России, - сообщили в ведомстве.

Во дворе школы для учащихся была организована выставка пожарно-спасательной техники и аварийно-спасательного инструмента.