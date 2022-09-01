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Общество1 сентября 2022 9:46

В Тверской области 1 сентября коронавирусом заразились 190 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2762 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Вакцинация от ковида продолжается.

Вакцинация от ковида продолжается.

По данным на 1 сентября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 190 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние недели также отмечен резкий рост заболеваемости - число заболевших в сутки увеличивается. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 170 290 человек.

163 466 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 181 386, в том числе за последние сутки – 1892.

2762 человека скончались. За минувшие сутки от ковида никто не умер.

18 человек госпитализированы с ковидом за минувшие сутки.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.