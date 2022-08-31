Шесть проектов в Тверской области будут поддержаны грантами Президентского фонда культурных инициатив

Шесть проектов из Тверской области признаны победителями грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года вошли шесть проектов из Тверской области. На их реализацию будет выделены гранты.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

По направлению «Место силы. Малая родина. Региональная история. Локальная идентичность» среди лучших - сразу четыре проекта нашего региона.

Проект «Земля гвоздарей» подразумевает создание в Михайловском поселении Калининского района мультимедийного музея, посвященного уникальному гвоздарному промыслу.

Проект «Путь Гумилевых» посвящен созданию насыщенного событийными мероприятиями турмаршрута по местам, связанным с жизнью жизни Николая Гумилева, Анны Ахматовой и их сына Льва в Бежецке.

Проект «Аудиопроменад по Морозовскому городку» предполагает около 30 иммерсивных экскурсий по известнейшей исторической территории столицы Верхневолжья.

Проект гастрономического фестиваля «У Пожарского в Торжке» также признан лучшим в данном направлении. Средства гранта предполагается направить на организацию фестиваля в следующем году.

В тематическом направлении «Я горжусь» победителем признан проект фестиваля средневековой реконструкции «Новоторжский рубеж», а в направлении «Культурный код» - фестиваль «Хлебный спас». Оба проводятся в Торжке.