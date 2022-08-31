Дума Твери направит 110 миллионов рублей на нужды муниципалитета

На заседании. Фото: ТГД

Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет города на очередном заседании Тверской городской Думы. Городская казна получила дополнительные доходы, что позволило направить финансовые средства на решение острых городских проблем.

По статьям налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Твери дополнительно поступило 110 миллионов 691 тысяча рублей. Это позволило увеличить и перераспределить бюджетные ассигнования по ряду статей.

Так, планируется увеличить расходы на ремонт спортзала в школе № 22, разработку проектно-сметной документации на благоустройство улицы Трехсвятская, проведение работ по благоустройству общественных территорий на улицах Громова и Хромова.

Также дополнительные средства планируется направить на содержание дорог МУПом «ЖЭК», обеспечение города уличным освещением, совершенствование муниципальной геоинформационной системы, приобретение комплексов для фиксирования нарушений в области благоустройства и платного парковочного пространства, на возмещение взносов на капремонт в доле муниципального собственника и создание проектов, направленных на продвижение туристического потенциала города. Также депутаты одобрили поправку в бюджет, согласно которой почти на 20 млн. рублей увеличен резервный бюджетный фонд администрации города Твери.

Эти средства планируется направить на выполнение восстановительных ремонтных работ дома № 44 по улице Спартака.

- Дом постройки начала прошлого века. Депутаты поддержали решение направить средства на восстановление здания. Также на заседании был одобрен пакет поправок в бюджет города, которые позволят решить текущие городские проблемы, - прокомментировал председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.