Средней школе №5 в Торжке Тверской области присвоили имя Героя РФ Василия Клещенко

Школа имени Героя Российской Федерации Василия Клещенко. Фото: ПТО

Средней школе № 5 в Торжке Тверской области официально присвоено имя Героя Российской Федерации полковника Василия Клещенко. Вопрос был решён 30 августа на заседании регионального Правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Лётчик-ас Василий Клещенко, участник Парада Победы на Красной площади (2021 год), погиб в ходе спецоперации на Украине. Работал за штурвалом КА-52, был сбит 8 августа.

Полковник был награждён медалью Нестерова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ. Посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Среднюю школу №5 города Торжка с отличием окончила старшая дочь Василия Клещенко, в настоящее время в там же учится младшая дочь.

«Подвиг Василия Петровича не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений», - цитирует слова Игоря Рудени пресс-служба Правительства Тверской области.

Глава региона также отметил, что в честь Василия Клещенко назовут одну из улиц Торжка.