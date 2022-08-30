В Твери полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков

Молодые люди готовились сбыть крупную партию наркотиков Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержаны двое молодых людей 2001 и 2002 годов рождения, подозреваемых в попытке сбыта наркотиков.

По версии наркополицейских, друзья собирались сбыть через закладки в Московском районе Твери крупную партию запрещенного вещества. В ходе личного досмотра одного из мужчин полицейскими обнаружено 28 свертков с порошкообразным веществом и еще четыре свертка у другого. 45 свертков найдены по месту жительства фигурантов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, они помещены в изолятор временного содержания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.