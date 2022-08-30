В Тверской области вырос минимальный размер оплаты труда подростков

Минимальный размер оплаты труда школьников составит более 15 тыс. рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На заседании Правительства региона, которое 30 августа провёл губернатор Игорь Руденя, был увеличен объём средств для субсидирования работодателей, предоставляющих рабочие места школьникам.

Благодаря этому число субсидируемых рабочих мест для подростков в Тверской области должно увеличиться на 772 позиции и достигнуть 2177. Примерно на 1,4 тыс. рублей возрастет минимальный размер оплаты труда школьников, она составит более 15 тыс. рублей.

По информации пресс-службы областного Правительства, В этом году в трудоустройстве подростков задействовано почти более 770 предприятий и организаций региона, 49,5% из них – во внебюджетной сфере. Первый трудовой опыт уже получили более 7,5 тыс. школьников Тверской области.