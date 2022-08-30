Следователи начали проверку после гибели мужчины в пруду в Тверской области

По факту гибели мужчины проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту смерти мужчины 1976 года рождения, который 29 августа утонул в пруду в Нелидове.

Тело погибшего извлечено из водоема. Место происшествия осмотрено следователем.

- Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.