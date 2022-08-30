В Тверской области росгвардейцы спасли утопающего мужчину

Росгвардейцы спасли утопающего мужчину Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии дежурили возле карьера в Нелидове и заметили, что один из купающихся долго не выныривает из воды, а второй мужчина ищет приятеля и уже выбился из сил.

Вернуться на берег второй мужчина уже не мог.

- На помощь ему поспешил сержант Семён Мазуров. Утопающего вытащили на берег. Прапорщик полиции Евгений Протасов оказал доврачебную помощь пострадавшему, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.

Спустя несколько часов спасатели вытащили на берег тело второго мужчины. Он погиб.

По факту смерти мужчины, 1976 года рождения, Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка.