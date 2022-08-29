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Общество29 августа 2022 15:18

В Тверской области клещи покусали 3500 человек

Шесть заразились энцефалитом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Клещевым энцефалитом заразились шесть человек

Клещевым энцефалитом заразились шесть человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям в регионе.

По состоянию на 25 августа на территории области зарегистрировано более 3500 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей, 1200 из них - дети.

- Получили серопрофилактику 79% детей. Среди жителей региона зарегистрировано шесть случаев клещевого вирусного энцефалита и восемнадцать случаев клещевого боррелиоза, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области на улице Дарвина, 13 в Твери. Тел.: (4822) 45-00-05.