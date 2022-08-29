74 водителя в Тверской области не прошли "Контроль трезвости"

В Тверской области прошли проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 26 по 28 августа в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда "Контроль трезвости" было остановлено 74 водителя с признаками опьянения, 14 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области призывает участников дорожного движения сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефону полиции 02, 102 или 112.