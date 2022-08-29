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Звезды29 августа 2022 13:59

В Тверской области покажут литературно-музыкальный спектакль «Я – Федерико Гарсиа Лорка»

Постановка раскрывает судьбу испанского поэта и драматурга, тему пересечения культур России и Испании
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Спектакль уже представили зрителям Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова и Владимира.

Спектакль уже представили зрителям Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова и Владимира.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

17 сентября в Торжке в рамках проекта Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России» состоится показ литературно-музыкального спектакля «Я – Федерико Гарсиа Лорка» (16+). В постановке участвуют автор идеи и сценария Мигель Паласио, музыканты из Москвы и молодые чтецы из учебных заведений Торжка.

Впервые зрители увидели спектакль о поэте Лорке, Испании и России в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в 2019 году. Исполнялся он также в Москве, Пскове и Владимире.

В Тверской области литературно-музыкальный спектакль о Поэте, Испании и России «Я – Федерико Гарсиа Лорка» представят в Гостинице Пожарских.