В Тверской области отремонтировали автодорогу Рамешки – Максатиха

В этом году завершен ремонта дороги на участке протяженностью 8,7 км. Фото: ПТО

В Верхневолжье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» полностью отремонтировали автотрассу Рамешки – Максатиха. Она обеспечивает транспортную связь села Лесное и поселка Максатиха с автомобильной дорогой Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна.

- С вопросом о необходимости приведения в нормативное состояние трассы Рамешки – Максатиха к губернатору Игорю Рудене на личном приёме граждан летом 2021 года обращался житель Максатихинского района Михаил Родин, - напомнила пресс-служба областного правительства.

В этом году завершен последний этап ремонта дороги на участке протяженностью 8,7 км.

Еще одна дорога, ремонт которой будет завершен в этом году, это Дубна – Кимры – Горицы.