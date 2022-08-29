В Тверской области продвигается строительство поликлиник в Кимрах и больницы в Бежецке

Одна из строящихся поликлиник в Кимрах. Фото: ПТО

В Тверской области строятся две детские поликлиники в Кимрах и новое здание для центральной районной больницы в Бежецке. Объекты возводятся по Адресной инвестпрорамме региона в соответствие с поручениями губернатора Игоря Рудени по совершенствованию медицинской помощи в Верхневолжье.

Поликлиники в Кимрах будут рассчитаны на 200 посещений в смену каждая. За основу взят проект детской поликлиники, открытой в конце 2019 года в микрорайоне «Южный» Твери .

Одна поликлиника в Кимрах строится на территории ЦРБ на Борковском шоссе. Сейчас в здании ведутся внутренние электромонтажные работы, вставка окон, устройство перегородок, чистовых покрытий пола, внутренних и наружных систем отопления, вентиляции и водоотведения.

Вторая поликлиника возводится на площади Южная. Здесь идет устройство перекрытий первого и третьего этажей, кладка наружных стен второго этажа, обустройство дренажной системы.

На стройплощадке больницы в Бежецке идет устройство стен и перекрытий цокольного этажа. Новое здание для ЦРБ запланировано возвести до 2025 года.

Накануне Игорь Руденя и зампред Правительства РФ Татьяна Голикова проинспектировали ход строительства еще одного объекта отрасли здравоохранения Верхневолжья – поликлиники Старицкой ЦРБ. Там работы - в стадии завершения.

Другая строящаяся поликлиника в Кимрах. Фото: ПТО