Площадь возгорания составила 2 кв. м.
Фото: Андрей Иванов.
Утром 20 августа на территории Тверского вагоностроительного завода произошёл пожар.
МЧС стало известно о возгорании на территории вагонзавода в 10:01. Огнеборцы оперативно прибыли на место, и в 10:20 пожар был локализован.
По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, площадь возгорания - 2 кв. м, горели отложения краски на трубчатых электронагревателях.
В 10:32 открытое горение было ликвидировано.
- Эвакуированы 35 человек, пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.