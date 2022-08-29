Площадь возгорания составила 2 кв. м. Фото: Андрей Иванов.

Утром 20 августа на территории Тверского вагоностроительного завода произошёл пожар.

МЧС стало известно о возгорании на территории вагонзавода в 10:01. Огнеборцы оперативно прибыли на место, и в 10:20 пожар был локализован.

По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, площадь возгорания - 2 кв. м, горели отложения краски на трубчатых электронагревателях.

В 10:32 открытое горение было ликвидировано.

- Эвакуированы 35 человек, пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается, - сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.