В Тверской области подростки на мотоцикле сбили шестилетнюю девочку

В ДТП пострадала шестилетняя девочка Фото: vc.com/Михайловское сельское поселение

ДТП произошло накануне вечером, 28 августа, в поселке Васильевское, Калининского района Тверской области. Двое подростков на мотоцикле сбили шестилетнюю девочку. Она ударилась головой об асфальт, у нее ссадины на руках и ногах.

- По словам сотрудников ГИБДД, подросток будет поставлен на учёт, родители будут оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, - сообщили в группе "Михайловское сельское поселение".

Очевидцы уточняют, что подростки после ДТП покинули место происшествия и вернулись уже пешком, вопрос конфискации транспортного средства открыт. Факт управления мотоциклом без прав доказан.

Дальнейшая информация выясняется.