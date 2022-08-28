В Тверской области будут писать «Диктант Победы»

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3 сентября в Тверской области на 84 площадках пройдёт Международный исторический диктант, посвящённый событиям Великой Отечественной войны — Диктант Победы

Акция «Диктант Победы» стартовала в 2019 году в рамках проекта «Историческая память». Цель - подогреть интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны. Ну и, конечно, проверить свои знания.

В Твери площадки для диктанта предоставила Тверская областная универсальная научная библиотека имени А. М. Горького и Тверской государственный политехнический университет.

Можно участвовать и онлайн, зарегистрировавшись на сайте акции.