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Общество28 августа 2022 6:11

В Тверской области будут писать «Диктант Победы»

Для участия в акции подготовлены 84 площадки
Олег ХАДАЕВ
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3 сентября в Тверской области на 84 площадках пройдёт Международный исторический диктант, посвящённый событиям Великой Отечественной войны — Диктант Победы

Акция «Диктант Победы» стартовала в 2019 году в рамках проекта «Историческая память». Цель - подогреть интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны. Ну и, конечно, проверить свои знания.

В Твери площадки для диктанта предоставила Тверская областная универсальная научная библиотека имени А. М. Горького и Тверской государственный политехнический университет.

Можно участвовать и онлайн, зарегистрировавшись на сайте акции.