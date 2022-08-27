В Тверской области банда мошенников обманывала пенсионеров

Пенсионеров обманули на миллион рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудниками уголовного розыска МВД России совместно с оперативными сотрудниками УМВД России по Тверской области установлены и задержаны трое граждан, которые обманули троих пожилых жителей региона на миллион рублей.

Все преступления были совершены по одной схеме: на домашние телефоны потерпевших звонил неизвестный, представлялся медицинским работником и сообщал, что их родственник попал в ДТП, для операции необходимы деньги. Пожилые люди передавали деньги водителю.

- Установлено, что в криминальной схеме подозреваемые - житель Ростовской области и мужчина с женщиной из Подмосковья - выполняли функции посредников. Получив от сообщников адреса обманутых пенсионеров, они заказывали такси и просили водителя забрать оттуда пакет с деньгами потерпевших, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Таксисты о преступной схеме осведомлены не были. Впоследствии задержанные переводили деньги организаторам преступлений.

Задержанные доставлены в Тверскую область и сознались в содеянном. По ч. 2, 3 статьи 159 УК РФ возбуждены уголовные дела. Фигуранты заключены под стражу.