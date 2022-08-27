Артиллерийский снаряд нашли под Ржевом в Тверской области

Снаряд нашли и обезвредили в Ржевском районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 августа в Тверской области найден взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

152 мм артиллерийский снаряд был обнаружен в Ржевском районе.

Силами группы специальных (взрывных) работ взрывоопасный предмет был ликвидирован на полигоне.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».