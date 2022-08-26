Житель Тверской области арестован за действия сексуального характера в отношении малолетнего

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По версии следствия, в июле и августе 2022 года в Пролетарском районе Твери мужчина совершил в отношении ранее знакомого ребенка иные действия сексуального характера.

Факт был установлен в ходе профилактической работы инспектором ПДН.

При взаимодействии следователей и полиции фигурант задержан в Калининском районе. Проведен обыск, осмотр места происшествия, допрошен потерпевший и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Выявлены факты совершения задержанным лицом дополнительных эпизодов преступления против половой неприкосновенности.

26 августа суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.