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Общество26 августа 2022 11:21

В загородных лагерях Твери завершается четвертая смена

Сейчас на отдыхе 1392 ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В лагерях завершается четвертая смена Фото: администрация Твери

В лагерях завершается четвертая смена Фото: администрация Твери

В Твери заканчивается летняя оздоровительная кампания. Заключительная, четвертая, смена продлится до 29 августа. В настоящее время в лагерях отдыхают 1392 ребенка.

В завершающем этапе летнего отдыха участвуют все восемь муниципальных загородных лагерей: «Дружба», «Радуга», «Романтик», «Спутник», «Чайка», «Ровесник», «Звёздный» и «Ромашка», в 2022 году на отдых в муниципальные загородные оздоровительные лагеря было приобретено более 6000 путевок.

Для школьников четвертой смены организована развлекательно-познавательная программа и мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию «Растим патриотов России». 22 августа в летних учреждениях отдыха торжественно отметили День государственного флага, в настоящее время идет подготовка к Дню российского кино, который пройдет 27 августа.

Кроме того, в «Романтике» была представлена экспозиция эпохи Михаила Тверского и периода Смутного времени. Посетителей выставки познакомили с навыками строевого боя с использованием щитов, которые применяли военные дружины.